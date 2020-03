Borgo a Mozzano



Mostra Mercato Biennale Azalea 2020: via ai preparativi

mercoledì, 4 marzo 2020, 09:58

Fervono i preparativi per la Mostra Mercato Biennale Azalea 2020, la storica festa si svolgerà a Borgo a Mozzano nei giorni sabato 18 e domenica 19 aprile.



"Siamo molto soddisfatti - dice Simona Girelli, amministratore delegato alle manifestazioni - della risposta positiva che stiamo avendo sia come adesioni che come partecipazione di associazioni e comitati paesani del territorio. Confermata la partecipazione di tutte le scuole dell Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano, della scuola dell'infanzia paritaria Sorelle di San Francesco e dell Asilo Nido Piuma d Oro, con allestimento di aiuole dedicate all'Azalea e alla sua storia".



"Presenti - sottolinea Girelli - anche l’Istituto Agrario di Mutigliano e Ipseo F.lli Pieroni ISI Barga, inoltre, grazie alla collaborazione con l Unione dei Comuni, sarà allestito in piazza Garibaldi un bellissimo spazio dedicato allo studio delle erbe, un percorso didattico e storico con personale specializzato a disposizione del visitatore. Domenica mattina 19 aprile avremo il piacere di avere con noi il naturopata Marco Pardini. I commercianti sono già all’opera per l’allestimento del paese con la loro fantasia e creatività, una collaborazione importante che va avanti da diversi anni e che contribuisce a rendere il paese sempre più colorato e “floreale”.



"Non può mancare - conclude l’amministratore Girelli - la regina della festa: l’Azalea, ma su questo ne riparleremo più avanti. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito e la mostra sarà aperta dalle ore 10 fino a sera".