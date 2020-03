Borgo a Mozzano : diecimo



Nasce l’associazione “Canilandia” per la promozione di progetti in favore degli animali

lunedì, 2 marzo 2020, 18:36

di simone pierotti

Con la fine di febbraio si è costituita l’associazione “Canilandia” con sede in località Al Colle a Diecimo. Ad annunciarlo è il presidente dell’associazione, Vanessa Paterni, che negli ultimi anni si è occupata dei cani dell’ex canile “Le Selvette” con dedizione e passione. Con i suoi cani che ha adottato dopo la chiusura, è la promotrice di questo nuovo progetto ed ha riscontrato da subito entusiasmo ed interesse di molte persone.

“L’associazione – continua Vanessa - si prefigge lo scopo di promuovere l’adozione di cani abbandonati, di incentivare i progetti scolastici per la conoscenza del giusto rapporto uomo-animale e di creare un centro di recupero per cani problematici. Mi piacerebbe che in ogni comune nascesse una Commissione Affari Animali con la quale collaborare costruttivamente e spero che ad accogliere la mia idea, sia per primo il sindaco del mio comune, Borgo a Mozzano. E’ proprio l’amore e il rispetto per i cani che, dopo la chiusura ho deciso di non abbandonare il canile ma a cercare soluzioni alternative per poterlo far rinascere”.

Vanessa e gli altri membri dell’associazione, invitano chiunque voglia approfondire la conoscenza dell’associazione, o ne voglia far parte oppure voglia solo dare un aiuto, a contattarla al numero 349/7038184.