Nessun nuovo caso a Borgo a Mozzano: esito negativo per i tamponi effettuati

domenica, 22 marzo 2020, 21:43

di simone pierotti

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus a Borgo a Mozzano, anzi gli ultimi tre tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Una notizia confortante annunciata dal sindaco Patrizio Andreuccetti nel corso di una diretta facebook.

“In Italia oggi – ha esordito – abbiamo avuto una diminuzione dei contagi e di coloro che, purtroppo, ci hanno lasciato. La cosa ci conforta ma dobbiamo continuare a rispettare le regole”.

Il sindaco parla dell’ultimo decreto del Governo che limita ulteriormente gli spostamenti: “E’ stato firmato un decreto che vieta gli spostamenti da comune a comune, se non per ragioni eccezionali, di lavoro o di salute. Ciò significa che un cittadino di Borgo a Mozzano può fare la spesa solamente nel territorio comunale, senza muoversi verso altri comuni. Inoltre, è stata allargata la cerchia delle attività economiche sospese, potete verificare i codici”.

Infine, una parola di ringraziamento nei confronti di quanti si stanno prodigando in questa delicata fase: “Ringrazio tutti gli amministratori che insieme a me stanno collaborando alla gestione di questa fase: tutti stanno facendo un grande lavoro di squadra e di vicinanza alle persone. Mi manca molto il contatto diretto con i cittadini, ma cerchiamo di rimanere in contatto attraverso i consueti canali quali i social. Dobbiamo essere una comunità unita e solidale, ne usciremo più forti ma oggi non abbiamo altri mezzi per uscirne”.