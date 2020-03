Nuovo caso positivo al Borgo: salgono a sei i contagiati

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 27 marzo 2020, 08:21

In questi giorni, così difficili per tutti e per tutti gli ambienti di lavoro, anche l’impegno delle organizzazioni assistenziali e di volontariato subisce dinamiche del tutto nuove. Aumentano in maniera esponenziale le preoccupazioni, perché ci si deve difendere da un nemico invisibile ed insidioso: il contagio da Covid-19

giovedì, 26 marzo 2020, 17:38

Un nuovo caso positivo nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che ha spiegato come il tampone positivo sia quello collegato al caso di ieri

giovedì, 26 marzo 2020, 15:34

Il vento sferza l’aria di una giornata come tante altre, nell’epoca del coronavirus. Una giornata fredda e silenziosa, anche a Borgo a Mozzano

giovedì, 26 marzo 2020, 14:43

Anche oggi quattro volontari dell’associazione di Borgo a Mozzano, con il furgone ed altri sette furgoni di Federazione Toscana Misericordie, sono stati all’aeroporto Malpensa per ritirare materiali medici sanitari e DPI provenienti dalla Cina, donati dal consolato cinese per la Regione Toscana

mercoledì, 25 marzo 2020, 20:06

Dopo la pubblicazione del bollettino giornaliero rilasciato dall'Asl, in cui si parla di cinque nuovi tamponi positivi in Valle del Serchio (tra cui anche uno a Borgo a Mozzano) nell'arco di 24 ore (ovvero dalle 16 di ieri alle 16 di oggi), interviene il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

mercoledì, 25 marzo 2020, 13:40

Due nuovi casi di isolamento fiduciario a Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo, nel consueto video-messaggio rivolto ai concittadini, il sindaco Patrizio Andreuccetti che però ha rassicurato: nessun nuovo caso positivo nel territorio comunale, né tantomeno nuovi casi di quarantena. Rimangono quindi tre, ad ora, i contagiati