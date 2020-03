Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune disponibile a collaborare sulla gestione delle risorse per le famiglie in difficoltà

martedì, 31 marzo 2020, 13:36

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune” chiede al sindaco di poter collaborare in merito ai fondi destinati ai bisogni alimentari e primari delle fasce di popolazione più bisognose.

“A breve l’amministrazione si troverà a gestire il contributo erogato dallo stato, si parla di poco più di 40mila euro, da utilizzare per la fascia più debole di persone aiutandole nei bisogni primari come l’acquisto di viveri. Abbiamo chiesto al sindaco di poter conoscere come l’amministrazione vorrà gestire sia questi fondi, sia gli altri 25mila euro per attività commerciali e i soldi della raccolta fondi promossa tramite i social”.

“Purtroppo è evidente che a richiedere tali fondi non sarà solo chi già nella normalità vive in una situazione di difficoltà, ma crediamo che questa emergenza con la sua crisi economica connessa stia ampliando, il numero di persone che soffrono di difficoltà economiche e quindi persone che nella normalità non avrebbero avuto bisogno di accedere a questi strumenti. In un momento come questo crediamo che la trasparenza sia la migliore “medicina” per mantenere unita la nostra comunità anche in relazione a provvedimenti e procedure che andranno a tamponare la crisi economica”.

“Per questo come gruppo consiliare siamo pienamente disponibili a collaborare con l’amministrazione portare il nostro contributo sia nei criteri di individuazione dei beneficiari che nella scelta delle modalità di gestione di queste risorse”.