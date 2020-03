Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Emergenza Coronavirus, chiediamo più concretezza"

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:05

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", chiede più concretezza in questo delicato momento di emergenza Coronavirus.



"In questo periodo di grande incertezza e a volte perfino di confusione - esordisce il gruppo -, una cosa appare chiara: l'inerzia dell'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano. Stiamo assistendo, impotenti, alle esternazione demagogiche e sclerotiche degli esponenti della giunta comunale che pubblicamente ringraziano gli esercenti delle attività commerciali che hanno deciso di chiudere ma, contestualmente e/o privatamente, elogiano chi è rimasto aperto per il servizio per la collettività che continua a svolgere".



"Forse non è chiaro - incalza il gruppo - che non servono, da parte degli amministratori, gli appelli narcisistici e autocelebrativi sul rispetto delle regole ma, atti concreti, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, che aiutino a superare indenni questa grave emergenza. Prima dell'estensione della zona arancione al nostro comune, avevamo richiesto il rinvio del pagamento delle tasse comunali, intervento certamente non risolutivo o sufficiente al quale adesso deve necessariamente affiancarsi un'attività di ausilio nei confronti di tutte le persone in difficoltà nell'adempiere alle proprie incombenze quotidiane come fare la spesa o reperire i farmaci necessari".



"Il nostro territorio - spiegano i consiglieri - vanta una fitta rete di associazioni, comitati paesani e misericordie che in questo momento devono essere mobilitate, in modo organizzato, per far fronte alle necessità dei nostri concittadini. Chiediamo l'attivazione di un numero dedicato a raccogliere e smistare le richieste di aiuto e contestualmente la creazione di una centrale operativa per la gestione di queste necessità nel rispetto, ovviamente delle regole previste dal dpcm a tutela della salute dei volontari e dell'intera comunità".



"Il gruppo di Orgoglio Comune - conclude - rinnova l'invito a contattarlo, mettendosi a disposizione, a tutti coloro che hanno bisogno, ma è fondamentale muoversi in modo organico e organizzato per raggiungere tutte le frazioni e poter così soddisfare le esigenze di tutti.È in questi momenti, più che in altri, che dobbiamo sentirci comunità ed è adesso più che mai necessario che ai video su facebook si preferiscano gli atti concreti!"