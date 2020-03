Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Sosteniamo i floricoltori"

domenica, 22 marzo 2020, 14:41

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", vista l'emergenza che sta vivendo il nostro Paese, lancia un'iniziativa a favore dei floricoltori.



"Una piccola comunità come la nostra - esordiscono i consiglieri - è una grande famiglia e, come accade in un nucleo familiare, non si può restare impassibili davanti al grido di richiesta di aiuto di un suo componente".



"I nostri floricoltori - spiegamo - stanno lanciando un SOS disperato al quale dobbiamo rispondere. Il loro prodotto infatti, frutto del lavoro di anni, è pronto adesso, e derivando dalla natura, con il tempo si deteriorerà. Le camelie sono in piena fioritura e le azalee lo saranno fra poco ma, quando sarà finita questa pandemia, non saranno più vendibili. Denaro e fatica volatilizzati nel niente e così, i nostri floricoltori si ritroveranno in gravi difficoltà".



"Vogliamo lanciare quindi un appello - affermano -, una sorta di gara di solidarietà, che speriamo raggiunga ogni casa del comune. Acquistiamo camelie ed azalee, adesso, oggi, dal floricoltore più vicino, da colui che conosciamo, che é nostro parente, nostro amico, colui che negli anni ha abbellito i nostri giardi i e le nostre piazze con il suo meraviglioso ed unico, prodotto".



"Se ognuno di noi - conclude il gruppo -, se ogni famiglia accoglierà questa nostra proposta, non riusciremo certamente a risolvere tutti i problemi dei nostri vivai ma sicuramente daremo loro un grande aiuto e soprattutto, faremo sentire meno soli i nostri vivaistiRicordiamoci che l'azalea, insieme al Ponte del Diavolo, è il nostro simbolo e ha fatto conoscere Borgo a Mozzano nel mondo. #iocomprounazalea!"