Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Uffici postali chiusi, disagi per i cittadini"

sabato, 14 marzo 2020, 11:52

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", condivide la protesta del sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, relativamente alla chiusura di molti uffici postali.



"Chiediamo al nostro primo cittadino - dichiara il gruppo - di seguire il suo esempio, poiché nel nostro comune sono stati chiusi gli uffici postali di Decimo e Valdottavo. Nella situazione in cui ci troviamo, queste chiusure stanno creando molti disagi. I cittadini sono costretti ad andare a quello del capoluogo, unica sede aperta, concentrandosi quindi tutti nella stesso luogo e rischiando di andare contro al divieto di assembramento".



"Peraltro - conclude - il decreto "IoRestoaCasa" del 10 marzo prevede che siano garantiti i servizi bancari, finanziari e postali e, dato che si può uscire solo in caso di necessità, tale servizio dovrebbe essere mantenuto nelle frazioni, anche perché non tutti hanno la possibilità di uscire..."