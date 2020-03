Borgo a Mozzano



Primo caso al Borgo, Andreuccetti: "Vicino alla persona contagiata"

lunedì, 16 marzo 2020, 08:50

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, commenta la notizia del primo caso positivo al tampone per il Covid-19 nel territorio comunale.



"Dalla tarda serata di ieri - esordisce il sindaco - abbiamo saputo del primo caso di positività al Covid-19 nel nostro comune. Era nelle cose che sarebbe successo, niente di imprevedibile. Sono vicino alla persona e le auguro una pronta guarigione. L'Asl ha preso tutti i provvedimenti del caso e tutte le procedure sono seguite in modo razionale e scrupoloso".



"È importante - afferma il primo cittadino - che ogni cittadino mantenga la calma e che tutti noi si contini a rispettare le regole. In questi giorni più che mai stiamo dimostrando di essere una comunità forte ed unita. Ieri sera durante l'Inno nazionale abbiamo messo in campo un sentimento di comunità da far invidia a chiunque".



"Borgo a Mozzano è forte, sa resistere e ripartire - conclude Andreuccetti -. Ora più di sempre contano il senso di responsabilità e il rispetto delle normative. Non è solo un fatto egoistico quello che viviamo, ma una grande sfida collettiva".