Borgo a Mozzano



Quattro volontari della Misericordia a Malpensa per ritirare gli aiuti dalla Cina

giovedì, 26 marzo 2020, 14:43

E’ lo stesso governatore Gabriele Brunini a darci la notizia: “Dopo quasi 50 anni di presenza, abbastanza attiva, in questa stupenda Misericordia, mi continuo a stupire di quante cose siamo riusciti a fare...e quante cose continuiamo a fare, anche in periodo di grande difficoltà e sconforto”. Anche oggi quattro volontari dell’associazione di Borgo a Mozzano, con il furgone ed altri sette furgoni di Federazione Toscana Misericordie, sono stati all’aeroporto Malpensa per ritirare materiali medici sanitari e DPI provenienti dalla Cina, donati dal consolato cinese per la Regione Toscana.

“Grazie Matteo, Samuele, Nicolò, Massimiliano!”