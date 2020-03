Borgo a Mozzano



Simonetti e Bertieri (Lega): "Uniti e compatti a sostegno dei cittadini contro il Coronavirus"

venerdì, 6 marzo 2020, 18:22

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, interviene rigurdo la tematica Coronavirus e gli effetti che sta avendo su Borgo a Mozzano.



"E' il tipico esempio - esordisce - di quello che sta avvenendo in tutto il territorio nazionale: l'Italia, economicamente, turisticamente e in ambito sanitario, sta soffrendo. Ho accolto, insieme a Yamila Bertieri, consigliere Lega in opposizione, le molte testimonianze dei commercianti che per primi stanno risentendo di tale situazione".



"A partire dai ristoratori - spiega - che, dopo le misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio (04/03/2020), vedono ridurre drasticamente il numero delle prenotazioni per pranzi o per cene; molti hanno disdetto anche quello di Pasqua, da diverso tempo prenotato. Oppure altre attività, vi é l'esempio di alcuni fiorai che hanno perso la prenotazione di addobbi floreali poiché alcune cerimonie sono state cancellate. Alberghi che si sono visti disdire prenotazioni di diversi mesi .Ma non solo, sistemi sanitari bloccati, scuole chiuse, discoteche chiuse, locali semideserti".



"Decisioni - afferma - prese per una questione precauzionale ed è giusto, dato che fortunatamente su Borgo a Mozzano sembra che casi di quarantena o di positività al virus non ce ne siano e, qualora dovessero verificarsi, sarà premura, come suo dovere, del primo cittadino a comunicarlo. Al tempo stesso però gli effetti di tale provvedimento si fanno sentire e in tutti i settori, poiché, gli affitti da pagare arrivano e con esse le tasse. Sarebbe opportuno attuare misure e/o provvedimenti locali in aiuto ai cittadini, chi ha delle attività o fa parte di associazioni sul territorio, non sarebbe una cattiva idea. Il Decreto Legge va rispettato, è un atto avente forza di legge e vale su tutto il territorio nazionale; siamo però vicini alle famiglie, ai commercianti e a tutti coloro che a causa di questa situazione stanno soffrendo".



"Sosteniamo e ammiriamo i tecnici esperti in materia - conclude - e operatori sociali che in primis lavorano per noi H24 contro la diffusione del virus. Ci auguriamo, inoltre, che il tutto passi il più presto possibile e siamo certi che uniti e compatti, il nostro bel territorio rialzerá la testa!"