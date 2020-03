Borgo a Mozzano



Simonetti (Lega): "Buoni spesa, si coinvolga minoranza per individuazione beneficiari"

lunedì, 30 marzo 2020, 15:04

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, sezione Mediavalle Garfagnana, chiede trasparenza e coinvolgimento anche della minoranza nell'individuazione delle persone che saranno i beneficiari delle risorse previste dallo Stato in questa emergenza causata dal Coronavirus.



"Il Governo - sottolinea Simonetti - stanzia 400 milioni da dividere fra i comuni italiani e ripartiti a sua volta in base al numero degli abitanti, la massima concertazione di tale aiuto però si avrà nei comuni più grandi. Questi soldi devono essere utilizzati per dei buoni spesa per le persone che non riescono a sostenerla economicamente ma, è giusto dire che tale somma non è un regalo del Governo, come vogliono far credere, poiché, era già prevista nei bilanci dei comuni al momento dell'approvazione che normalmente avviene a fine anno".



"Abbiamo letto - spiega - come alcuni sindaci, attraverso dei post su Facebook , hanno dichiarato che la somma sarà data, giustamente,a chi ne ha più bisogno. Vorremmo chiedere in che modo le persone potranno fare domanda e quindi accedere a questi aiuti. Abbiamo letto, per esempio, che il sindaco Borgo a Mozzano prevede che con 44 mila euro potrà intervenire su una platea potenziale di 145 famiglie. Vorremmo sapere il criterio utilizzato nell'individuare le persone bisognose, quale strumento sarà utilizzato per riconoscergli il bonus e come potranno farne richiesta".



"Per questo - conclude - chiediamo la piena applicazione della trasparenza, della partecipazione, principi molto importante nella pubblica amministrazione e il pieno coinvolgimento dell'opposizione. Questo ci auspichiamo avvenga non solo nel comune di Borgo a Mozzano ma, in tutti i comuni coinvolti della Mediavalle Garfagana".