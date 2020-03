Un nuovo caso a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 28 marzo 2020, 17:43

In momenti come quello che stiamo vivendo, viene fuori il senso civico e la solidarietà tra i membri di una comunità. A Cune, piccola frazione montana, non manca questo spirito, come quello di iniziativa: è quanto hanno fatto alcuni volontari del locale Comitato Paesano che oggi hanno effettuato la disinfestazione...

sabato, 28 marzo 2020, 09:56

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne della Lega della sezione Mediavalle Garfagnana, scuote le anime delle istituzionali locali

venerdì, 27 marzo 2020, 16:49

La risposta del tampone è arrivata: positivo. Si tratta quindi di un nuovo caso, collegato a quello di ieri, nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

venerdì, 27 marzo 2020, 08:21

In questi giorni, così difficili per tutti e per tutti gli ambienti di lavoro, anche l’impegno delle organizzazioni assistenziali e di volontariato subisce dinamiche del tutto nuove. Aumentano in maniera esponenziale le preoccupazioni, perché ci si deve difendere da un nemico invisibile ed insidioso: il contagio da Covid-19

giovedì, 26 marzo 2020, 17:38

Un nuovo caso positivo nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che ha spiegato come il tampone positivo sia quello collegato al caso di ieri

giovedì, 26 marzo 2020, 15:34

Il vento sferza l’aria di una giornata come tante altre, nell’epoca del coronavirus. Una giornata fredda e silenziosa, anche a Borgo a Mozzano