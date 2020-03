Borgo a Mozzano



Un nuovo caso di quarantena. Andreuccetti: “Rispettiamo le regole e rimaniamo uniti”

sabato, 21 marzo 2020, 14:22

A Borgo a Mozzano non ci sono nuovi casi di positività, dopo i due di ieri, ma si segnala un caso di quarantena, collegati ai due casi precedenti.

Lo annuncia il sindaco Patrizio Andreuccetti, nel consueto intervento sui social: “È ancora più importare rispettare le normative, oggi più che mai. Il ministro della salute ha emanano nuove disposizioni che restringono ancora di più le uscite da casa. Sono ancora consentite per portare fuori animali domestici o per fare un pò di sport, ma in prossimità della propria abitazione, ad una distanza di non più di 200-300 metri. Si può, ovviamente, continuare ad uscire per fare la spesa o acquistare beni di prima necessità”.

Il primo cittadino fa il punto della situazione sul territorio: “Siamo ancora nella fase critica quindi è fondamentale rispettare le regole, fare in modo che ognuno le segua. Qua, sul territorio, la crescita del contagio è lenta, per fortuna. Ricordo che è inutile continuare a chiedere i nomi o la provenienza delle persone positive, noi non possiamo fornirli”.

“Oggi è primavera, auspicio che la possiate vivere nel miglior modo possibile, auspicando che il futuro torni a essere un’opportunità. Rimaniamo uniti, i sacrifici che facciamo oggi serviranno domani”.