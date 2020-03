Borgo a Mozzano



Una raccolta fondi per l’acquisto di DPI e materiale sanitario per gli operatori della Misericordia

domenica, 15 marzo 2020, 16:19

di simone pierotti

Un aiuto concreto per continuare a lottare insieme contro il virus. La Misericordia di Borgo a Mozzano, in prima linea nella catena di soccorso, per continuare a garantire l’incolumità dei propri volontari e dipendenti, ha bisogno di reperire importanti quantità di DPI e di materiale sanitario specifico, utile per affrontare questo virus. In questa situazione di emergenza, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma online gofundme.com per l’acquisto del materiale sanitario e dei DPI necessari per continuare l’opera di assistenza che giornalmente viene svolta a vantaggio delle comunità del territorio.

Obiettivo prefissato nella cifra di 5mila euro, traguardo già vicino: nel giro di ventiquattro ore raccolti oltre 3mila euro.

Se da un lato il Governatore Brunini esprime la sua soddisfazione per l’impegno di volontari e dipendenti della Misericordia, che non si tirano indietro di fronte alle difficoltà e ai rischi, esprime anche la sua grossa preoccupazione per la scarsità di presidi di sicurezza (DPI) e per le difficoltà di approvvigionamento e di reperimento sul mercato di detti presidi. Ma di questi temi, sicuramente, ci sarà possibilità di approfondimenti nelle prossime ore, anche con lo stesso Governatore Gabriele Brunini. In questi giorni la Misericordia del Borgo, che gestisce molteplici attività, tra le quali la RSA Convento di S.Francesco, il poliambulatorio, i prelievi per analisi, ecc., ha già dovuto affrontare diverse, preoccupanti, situazioni, finora tutte risolte senza conseguenze immediate.