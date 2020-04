Borgo a Mozzano



A Borgo "buoni spesa" per le famiglie

martedì, 7 aprile 2020, 14:45

Il Governo, attraverso la Protezione Civile Nazionale, ha assegnato anche al comune di Borgo a Mozzano le risorse destinate ai cittadini per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare.

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (n. 658 del 30/03/2020) tali risorse si traducono in “buoni spesa” a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali: questi buoni dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari presso gli esercizi commerciali del Comune di Borgo a Mozzano.

Per quanto riguarda gli esercizi che vogliono essere inseriti nel suddetto elenco, dovranno fare riferimento all'apposito avviso pubblico e modulo di manifestazione d'interesse, anche reperibili contattando telefonicamente il numero 0583 820410 o tramite mail l’indirizzo di posta elettronica posta@comune.borgoamozzano.lucca.it .