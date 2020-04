Borgo a Mozzano



Ancora un morto per Coronavirus: deceduta la persona di Borgo ricoverata alla RSA “Paoli-Puccetti”

venerdì, 3 aprile 2020, 12:41

di simone pierotti

La diretta del sindaco Patrizio Andreuccetti inizia con una cattiva notizia, comunicando il decesso della persona di Borgo a Mozzano ricoverata presso la RSA di Gallicano. Si tratta dell’ottavo decesso legato al coronavirus in Valle del Serchio, del secondo nel comune.

C’è anche, fortunatamente, una notizia positiva, dato che la persona ricoverata presso il San Luca di Lucca è in via di miglioramento.

“Come sapete, le restrizioni sono prorogate fino al 13 aprile ma non dovrebbe essere l’ultima proroga – ha spiegato il primo cittadino. E’ il momento per pensare anche al futuro prossimo che attende la nostra comunità. Bisogna essere realisti e sapere che non abbiamo di fronte mesi semplici sotto ogni punto di vista, sociale, economico. Dovremo far fronte comune: c’è tutta una serie di aiuti economici che partono dall’Unione Europea e dallo Stato. Come comune il nostro compito è quello di mettere in pratica i fondi che ci arrivano, e fare anche del nostro con le risorse che abbiamo”.

Andreuccetti fa il punto su alcune iniziative: “Fondo per il commercio: stiamo approvando il bando da 25mila euro per aiutare le attività commerciali. C’è poi un aiuto alle persone per pagare le utenze: stiamo raccogliendo fondi attraverso la piattaforma gofundme, ad oggi abbiamo superato quota 11mila euro. La Regione Toscana ha messo a disposizione un fondo per supportare i cittadini a pagare gli affitti”.

“Ritengo, al di là delle problematiche di assembramenti che inevitabilmente ci saranno anche in futuro, che la nostra impostazione sarà quella di rinunciare alle manifestazioni del comune. E’ stato così per l’Azalea e la Festa dell’Olio, ovviamente, ma sarà probabilmente così anche per le altre, compreso Halloween. Il comune non intende investire in quella direzione ma far ricadere tali risorse sul territorio. Quest’anno spenderemo meno soldi nelle consuete opere ma dobbiamo aiutare la popolazione e le attività del territorio in una fase molto difficile”.