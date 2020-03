Andreuccetti: "A Borgo la prima persona guarita dal Coronavirus"

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 31 marzo 2020, 13:36

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune” chiede al sindaco di poter collaborare in merito ai fondi destinati ai bisogni alimentari e primari delle fasce di popolazione più bisognose

lunedì, 30 marzo 2020, 15:04

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, sezione Mediavalle Garfagnana, chiede trasparenza e coinvolgimento anche della minoranza nell'individuazione delle persone che saranno i beneficiari delle risorse previste dallo Stato in questa emergenza causata dal Coronavirus

lunedì, 30 marzo 2020, 13:46

Nessun nuovo contagio oggi nel comune di Borgo a Mozzano. Restano quindi nove i casi di positività, tra cui, purtroppo, il decesso di un ospite della struttura RSA Paoli Puccetti di Gallicano. A comunicarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

domenica, 29 marzo 2020, 12:24

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, propone al premier Giuseppe Conte e ad Anci sei punti su cui lavorare

domenica, 29 marzo 2020, 11:43

Nella quinta domenica di Quaresima la parrocchia di San Pietro Apostolo di Valdottavo ha trasmesso in diretta facebook, come ormai fa ogni settimana, la Santa Messa officiata dal parroco Don Marcello: un modo promosso anche dal Vaticano per tenere i fedeli uniti in preghiera, in questo periodo di chiusura obbligata...

domenica, 29 marzo 2020, 10:26

Un'altra vittima per il Covid-19 in Valle del Serchio. Ad annunciarlo il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che ha fatto sapere come ieri sia deceduta la prima persona residente nel proprio comune, che era ricoverata presso la Rsa di Gallicano