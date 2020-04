Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Nessun nuovo caso, ma aspettiamo tamponi del centro anziani"

domenica, 12 aprile 2020, 18:22

Non ci sono novità per quanto riguarda il comune di Borgo a Mozzano. Anche oggi non si registrano nuovi casi di contagio da Coronavirus, mentre si attendono ancora i tamponi preventivi effettuati a tappeto al centro anziani.



"Anche se è Pasqua non dobbiamo abbassare la guardia - afferma il sindaco Patrizio Andreuccetti -. Rispettiamo le regole, rimaniamo in casa e presto il miglioramento si trasformerà in una situazione complessiva decisamente migliore".