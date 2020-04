Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Quattro tamponi in corso, ma segnali positivi"

domenica, 5 aprile 2020, 12:41

Buone notizie dal comune di Borgo a Mozzano. Il sindaco Patrizio Andreuccetti, nella consueta diretta Facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione relativa all'emergenza Coronavirus, ha fatto sapere che anche oggi non si registrano nuovi casi positivi di Coronavirus.



"Ci sono però quattro tamponi in corso - ha spiegato il primo cittadino - che ci auguriamo siano negativi. In compenso dobbiamo registrare due buone notizie: una persona, che si trova attualmente in ospedale, in una situazione complicata, stamani mattina è migliorata e non ha più bisogno di essere intubata. Un bel segnale. Un'altra persona poi, anch'essa positiva al Covid-19, ha effettuato un primo tampone ed è risultato negativo. Ancora non significa guarigione, ma credo sia un messaggio importante".



"A tutte loro - ha concluso il sindaco - e a tutte le altre persone che sono positive nel nostro territorio mando un grande abbraccio".