Anticipi per operai edili, il ringraziamento di Bertieri (Lega)

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:23

Yamila Bertieri, consigliere comunale della Lega a Borgo a Mozzano, che come sempre, soprattutto in questi giorni di emergenza Coronavirus, è molto attenta alle problematiche del territorio, ringrazia l'Istituto della "Cassa Edile" Lucchese.



"Stamattina - afferma Bertieri - mi hanno chiamato alcuni operai del settore edile, soprattutto dopo il mio interessamento per la questione cassa integrazione ad oggi non ancora versata, per informarmi che gli è stato erogato un anticipo dell'80 per cento della GNF di ottobre, novembre e dicembre. È già il secondo anticipo, poiché il primo è stato versato i primi di aprile e sempre dallo stesso ente.



"È vero che sono soldi maturati dagli operai per le ore di lavoro svolte prima dell'emergenza Covid-19 - conclude Bertieri -, ma tale istitituto, costituito il 28 giugno del 1962, si è dimostrato sensibile ad erogare liquidità al settore edile messo in ginocchio ormai da tempo. A differenza quindi dello Stato che da due mesi proclama di erogare la famosa "cassa integrazione", ma ad oggi nulla è stato versato".