Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Cassa integrazione, continuano problemi nella richiesta"

lunedì, 6 aprile 2020, 11:01

Yamila Bertieri, consigliere comunale della Lega a Borgo a Mozzano, ritorna ad affrontare la tematica relativa alla cassa integrazione.



"Pochi giorni fa - esordisce Bertieri - il mio responsabile relazione esterne, Damiano Simonetti, ha evidenziato il problema causato dalla impossibilità di accedere al sito regionale CIG che permette la compilazione dei moduli e a sua volta la richiesta per la cassa integrazione".



"Ad ora - spiega -, diversi cittadini del mio territorio (impresari, commercialisti, impiegati e operai) mi hanno segnalato dei problemi perché sembra non funzioni come dovrebbe. Mi auguro che il tutto sia risolto in breve tempo, soprattutto per far fronte a questa emergenza Covid19 e tutelato già dal 1945 e 1947 anno in cui sono iniziati anche i lavori per il testo della Costituzione (entrata in vigore il 1 Gennaio 1948)".



"L'istituto della cassa integrazione - afferma Bertieri - è stato infatti introdotto nell'ordinamento con decreto legislativo luogotenenziale il 9 novembre 1945 poi con decreto del Capo provvisorio dello Stato il 12 agosto 1947, n.869 e conteneva disposizioni sulle integrazioni salariali, per essere ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498 e aggiornato con l'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 soprattutto per quanto riguarda i presupposti applicativi della CIG sulla precaria situazione socio-economica, prevedendo interventi di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti, da imprese industriali che erano sospesi dal lavoro o effettuavano prestazioni di lavoro a orario ridotto".



"Si parla di integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato - sottolinea -. Mentre di integrazione salariale straordinaria (istituita con legge del 5 novembre 1968) per crisi economiche settoriali o locali, per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. La CIG si può applicare "a zero ore" (in caso di sospensione totale dal lavoro) o a sospensione parziale. Può altresì essere di procedura ordinaria o straordinaria, rispettivamente attivabili a fronte di determinate causali. Inoltre, la legge 23 luglio 1991 n. 223 ne ha modificato alcuni parametri restringendo i tempi di concessione".



"Mi auguro - conclude Bertieri - che tale diritto sia garantito ora più che mai, perché sono molte le segnalazioni accompagnate da caratteri di preoccupazioni che mi giungono dai cittadini del mio territorio (padri di famiglia, giovani che si sono comprati da poco una casa, impresari...). Con l'emergenza Coronavirus la cassa integrazione dovrebbe essere estesa a tutti i lavoratori primi esclusi dalla cassa integrazione ordinaria e dovrebbe essere attivabile anche alle aziende con meno di sei dipendenti per un determinato periodo. È un diritto che va tutelato e garantito, mi auguro per questo in una rapida soluzione del problema".