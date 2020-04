Borgo a Mozzano



Borgo è Bellezza, parte la programmazione online

lunedì, 20 aprile 2020, 09:11

E’ partita in questi giorni la programmazione di Borgo è Bellezza online, la manifestazione culturale del comune di Borgo a Mozzano che durante l'estate, con partenza dal capoluogo, si svolge itinerante nelle frazioni del territorio; iniziata nel 2015, è riuscita anno dopo anno a portare sempre più persone nelle piazze a contatto con le bellezze del comune.



Per l'edizione 2020 le location scelte: Borgo a Mozzano Convento di San Francesco, Oneta, Tempagnano, Gioviano (Speciale Borgo è Bellezza teatro), Diecimo e Valdottavo. Manifestazione ideata dal sindaco Patrizio Andreuccetti, direzione artistica di Stefano Nannizzi, coordinamento Simona Girelli, presentatrice Daniela Martinelli, staff logistico organizzativo Ufficio Cultura comune BaM, Gabriele Giordani, Valentina Giusti, Silvia Biagetti, Luca Giannotti, Barbara Gemignani, Carla Baldassari, Paolo Benedetti, Francesco Damazzi, Tommaso Bambini, Matteo Viviani e Elisa Bartolini.



La programmazione online vede la partecipazione dei relatori storici di Borgo è Bellezza che in questi anni si sono avvicendati sul palco, gli artisti cantanti e attori e molti cittadini che hanno deciso di aderire a questo progetto mettendo a disposizione la propria professionalità e creatività. Parleranno di storia, cultura, monumenti, personaggi, ricette di cucina, metodi di insegnamento, pittura, astronomia, il fiume e la pesca. Si ascolteranno canzoni, brani musicali e si potranno vedere anche “spezzoni” tratti da rappresentazioni teatrali.



“Insieme al sindaco e a Stefano Nannizzi - spiega Simona Girelli - abbiamo deciso che in un momento cosi particolare della nostra vita è importante stare vicini anche se lontani. E’ importante sentire e vedere il senso di comunità che ci unisce e che caratterizza il nostro comune tutto. Abbiamo allargato il panorama degli argomenti trattati proprio perchè chiunque fosse protagonista di BeB. Felicemente possiamo dire che la risposta è stata oltre ogni aspettativa e continuano ad arrivare richieste di partecipazione, ognuno ama dare il proprio contributo per poter rimanere vicini“.



“Ringrazio fin da ora - dice il sindaco Patrizio Andreuccetti - ogni singola persona che ha messo a disposizione 10 minuiti del proprio tempo per aderire al progetto di BeB online a dimostrazione ancora una volta che Borgo a Mozzano c'è con la propria bellezza e con la forza di una comunità unita“.



La programmazione online è pubblicata sulla pagina FB “Borgo è Bellezza”.



E allora buona visione a tutti !