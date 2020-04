Borgo a Mozzano



Coronavirus, secondo paziente guarito al Borgo

sabato, 11 aprile 2020, 18:41

Nessun nuovo caso di contagio nel territorio comunale di Borgo a Mozzano. A farlo sapere il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che coglie l'occasione per annunciare la seconda guarigione nel proprio comune.



"A livello comunale - spiega il sindaco - la situazione è in graduale miglioramento. Il paziente che è in ospedale ora sta meglio, mangia da solo, fa videochiamate e sembra davvero che il peggio sia passato. Un paziente è guarito. Le guarigioni totali salgono quindi a due".