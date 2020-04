Il Comitato Paesano di Cune ringrazia la Misericordia per la donazione delle mascherine

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 5 aprile 2020, 12:41

Buone notizie dal comune di Borgo a Mozzano. Il sindaco Patrizio Andreuccetti, nella consueta diretta Facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione relativa all'emergenza Coronavirus, ha fatto sapere che anche oggi non si registrano nuovi casi positivi di Coronavirus

venerdì, 3 aprile 2020, 12:41

La diretta del sindaco Patrizio Andreuccetti inizia con una cattiva notizia, comunicando il decesso della persona di Borgo a Mozzano ricoverata presso la RSA di Gallicano. Si tratta dell’ottavo decesso legato al coronavirus in Valle del Serchio, del secondo nel comune

giovedì, 2 aprile 2020, 21:04

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega Mediavalle Garfagnana, ha accolto le molte segnalazioni da parte di commercialisti, periti commerciali e altri, riguardo al problema di accesso al sito per la richiesta della cassa integrazione istituita per far fronte all'emergenza Coronavirus

giovedì, 2 aprile 2020, 17:58

L'assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità del comune di Borgo a Mozzano, Roberta Motroni, annuncia l'avvio delle attività di assistenza educativa domiciliare via web per alunni con disabilità

giovedì, 2 aprile 2020, 08:09

Una situazione di disagio che viene amplificata dal difficile momento in cui la popolazione vive quotidiani disagi. “Quassù è impossibile lavorare da casa, per questo sono costretta a recarmi in ufficio” protesta una cittadina

mercoledì, 1 aprile 2020, 22:12

Doppia iniziativa da parte della Pro Loco di Borgo a Mozzano. La prima è rivolta a tutti gli abitanti del comune invitati ad inviare fotografie del territorio comunale, anche scattate dalla propria abitazione, specificando il nome dell’autore e il paese oggetto della foto