Borgo a Mozzano



In giro senza giustificato motivo: cinque verbali

lunedì, 6 aprile 2020, 13:37

Proseguono i controlli sul territorio per l'emergenza Coronavirus. Ieri la polizia locale della Mediavalle del Serchio ha fatto cinque verbali a persone che erano in giro senza giustificato motivo.



Ad annunciarlo il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che ha specificato: "Non solo sul nostro territorio, due verbali sono stati fatti anche a Bagni di Lucca. RIngrazio le forze dell'ordine che stanno compiendo uno sforzo importantissimo dando una mano a tutti i cittadini che rispettano le regole per superare questo momento".



Andreuccetti ha anche approfittato per fare il punto dei contagi nel suo comune: "Oggi nessun nuovo caso positivo a Borgo a Mozzano - ha concluso -. Un bel messaggio, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo rispettare le regole".