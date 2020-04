La Misericordia in prima linea con i suoi volontari nella distribuzione delle mascherine

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 10 aprile 2020, 12:52

Nessun nuovo caso di positività nel comune, ma tamponi preventivi a tappeto presso il Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano

giovedì, 9 aprile 2020, 07:41

La Pasqua del Signore rappresenta la festività più importante per i cristiani che, quest’anno, dovranno rivoluzionare le proprie usanze e tradizioni a causa delle limitazioni del coronavirus. Tempo di limitazioni anche per la Misericordia di Borgo a Mozzano che, tuttavia, si adegua e mantiene in vita le proprie profonde tradizioni

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:12

Ad intervenire sulla situazione sono le segreterie provinciali Fistel Cisl e Cgil Slc Lucca e la Rsu dello stabilimento di Valdottavo

martedì, 7 aprile 2020, 14:45

Il Governo, attraverso la Protezione Civile Nazionale, ha assegnato anche al comune di Borgo a Mozzano le risorse destinate ai cittadini per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare

martedì, 7 aprile 2020, 14:31

Anche il comune di Borgo a Mozzano si è mosso in favore dei cittadini per quanto riguarda l’accessibilità al sussidio dello “Sportello Emergenza Alimentare", di grande aiuto per le difficoltà che molte famiglie stanno attraversando in questo periodo

lunedì, 6 aprile 2020, 13:37

Proseguono i controlli sul territorio per l'emergenza Coronavirus. Ieri la polizia locale della Mediavalle del Serchio ha fatto cinque verbali a persone che erano in giro senza giustificato motivo