Borgo a Mozzano



La Pro Loco lancia una doppia iniziativa: un album fotografico e una raccolta di disegni per i bambini

mercoledì, 1 aprile 2020, 22:12

Doppia iniziativa da parte della Pro Loco di Borgo a Mozzano. La prima è rivolta a tutti gli abitanti del comune invitati ad inviare fotografie del territorio comunale, anche scattate dalla propria abitazione, specificando il nome dell’autore e il paese oggetto della foto.

Verrà realizzato un album sulla pagina facebook della Pro Loco che contribuirà a promuovere anche gli angoli più segreti del territorio, anche in un momento difficile e buio come questo.

La seconda iniziativa è rivolta a tutti i bambini e i ragazzi, invitati ad inviare alla pagina social oppure tramite mail (proloco@borgoamozzano.org), un disegno a tema libero, creando così insieme un album pieno di colori, per impegnare un po' di tempo e per sentirsi, anche in questo modo, uniti in questo particolare momento. Il disegno dovrà essere accompagnato dal nome dell'autore e la descrizione del disegno stesso.