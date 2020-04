Borgo a Mozzano



Motroni: "Attività di assistenza educativa domiciliare via web per alunni con disabilità"

giovedì, 2 aprile 2020, 17:58

L'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano comunica di aver attivato il servizio di assistenza educativa scolastica via web con personale dedicato per gli alunni con disabilità, in sostituzione di quella di norma erogata nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, a copertura del periodo di sospensione dell'attività didattica a causa dell'emergenza Covid 19.



“Questo momento di assoluta straordinarietà in cui ci troviamo a vivere sta investendo l'intero paese – spiega l'assessore alle politiche sociali Roberta Motroni - e sono i cittadini più fragili a soffrire maggiormente per questa emergenza. La situazione attuale ci obbliga a riprogettare le modalità di erogazione dell'intervento che si configura come supporto fondamentale nel percorso formativo. L'attività verrà svolta con le stesse modalità della didattica in presenza grazie all'elaborazione di uno specifico piano educativo temporaneo concordato con la famiglia e gli insegnanti. Questo periodo di prolungata sospensione delle lezioni non deve impedire di continuare ad avere cura dei nostri studenti più fragili per cui l'intenzione è anche quella di allargare la platea di ragazzi includendo coloro che vivono in condizioni di disagio sociale o che non hanno strumenti adeguati per collegarsi via Internet. Per loro è stato pensato un sostegno allo studio attraverso la consegna dei compiti a domicilio che poi verranno ritirati e riconsegnati agli insegnanti".



"Con questa iniziativa, oltre ad andare incontro alle esigenze delle famiglie e della scuola, - conclude l'assessore – vogliamo anche supportare le cooperative sociali, alle quali è affidato il servizio tramite gara di appalto, e le lavoratrici che potranno così riprendere la loro attività“.