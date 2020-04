Musica in diretta social per Pasquetta con i "BlackorWhite"

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 11 aprile 2020, 18:41

Nessun nuovo caso di contagio nel territorio comunale di Borgo a Mozzano. A farlo sapere il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che coglie l'occasione per annunciare la seconda guarigione nel proprio comune

sabato, 11 aprile 2020, 13:19

In tempi così difficili, come quelli che stiamo vivendo, molte delle persone colpite dalla grave crisi dei consumi e dalla chiusura delle attività, riscopre atteggiamenti di solidarietà e di vicinanza che, talvolta, apparivano sopiti

venerdì, 10 aprile 2020, 19:16

Per circa una decina di giorni la Misericordia di Borgo a Mozzano ha fatto fronte alle richieste di mascherine per la popolazione del territorio, visto le difficoltà di reperimento, distribuendo di propria iniziativa e secondo richiesta, tali dispositivi a domicilio

venerdì, 10 aprile 2020, 12:52

Nessun nuovo caso di positività nel comune, ma tamponi preventivi a tappeto presso il Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano

giovedì, 9 aprile 2020, 07:41

La Pasqua del Signore rappresenta la festività più importante per i cristiani che, quest’anno, dovranno rivoluzionare le proprie usanze e tradizioni a causa delle limitazioni del coronavirus. Tempo di limitazioni anche per la Misericordia di Borgo a Mozzano che, tuttavia, si adegua e mantiene in vita le proprie profonde tradizioni

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:12

Ad intervenire sulla situazione sono le segreterie provinciali Fistel Cisl e Cgil Slc Lucca e la Rsu dello stabilimento di Valdottavo