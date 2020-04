Nuovo caso a Borgo a Mozzano: una persona di Corsagna

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 14 aprile 2020, 21:28

Finalmente una bella notizia: gli oltre 98 tamponi che l’Azienda Usl ha fatto anche nella “RSA Convento di S. Francesco” della Misericordia di Borgo a Mozzano, eseguiti sui 47 ospiti, tutto il personale dipendente e i giovani del servizio civile, come è già stato comunicato dal Sindaco Patrizio Andreuccetti questa...

martedì, 14 aprile 2020, 12:52

Buone notizie dal comune di Borgo a Mozzano. Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha infatti annunciato che i 98 tamponi effettuati presso il centro anziani della Misericordia sono risultati tutti negativi. Un dato positivo che si aggiunge a quello che, anche oggi, non si registrano nuovi casi positivi nel territorio comunale

domenica, 12 aprile 2020, 18:22

Non ci sono novità per quanto riguarda il comune di Borgo a Mozzano. Anche oggi non si registrano nuovi casi di contagio da Coronavirus, mentre si attendono ancora i tamponi preventivi effettuati a tappeto al centro anziani

domenica, 12 aprile 2020, 17:13

Domani, lunedì di Pasquetta, i dj animatori Cipriano e Massimiliano di Valdottavo terranno, a partire dalle ore 15, compagnia a chiunque abbia voglia di collegarsi nella diretta social Istagram e Facebook facendo ascoltare la loro musica e la loro animazione

sabato, 11 aprile 2020, 18:41

Nessun nuovo caso di contagio nel territorio comunale di Borgo a Mozzano. A farlo sapere il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che coglie l'occasione per annunciare la seconda guarigione nel proprio comune

sabato, 11 aprile 2020, 13:19

In tempi così difficili, come quelli che stiamo vivendo, molte delle persone colpite dalla grave crisi dei consumi e dalla chiusura delle attività, riscopre atteggiamenti di solidarietà e di vicinanza che, talvolta, apparivano sopiti