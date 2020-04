Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Grazie ai floricoltori del comune, abbelliamo il territorio con le loro azalee”

sabato, 18 aprile 2020, 16:46

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune” ricorda con malinconia che oggi sarebbe iniziato un fine settimana di festa a Borgo a Mozzano, con la mostra mercato biennale dell’azalea: purtroppo così non è stato a causa di questa improvvisa emergenza sanitaria rappresentata dall’epidemia di Covid-19.

“La mostra mercato è una festa che si tiene a Borgo a Mozzano dal 1969 con ricorrenza annuale e dal 1975 con cadenza biennale; una mostra che con il passare degli anni ha raggiunto un alto livello di importanza sia per la varietà degli espositori sia per l'affluenza di visitatori, con risultati positivi sia sulle attività produttive del settore specifico che sul turismo locale, pubblicizzando l'immagine di Borgo a Mozzano in Italia e all'Estero. In questo periodo le nostre aziende florovivaistiche vedono vanificare gli sforzi di più anni, con quantità importanti di piante non vendute che in gran parte andranno distrutte”.

“Alcune aziende in questa fase così difficile hanno promosso lodevoli iniziative a favore di associazioni di volontariato, come nel caso delle Misericordie della Toscana, o come pensiero per i defunti del paese natale come nel caso della comunità di Cerreto. L’azalea è, insieme al Ponte del Diavolo, il prodotto per eccellenza del nostro territorio, un prodotto che ci permette ogni anno di far conoscere Borgo a Mozzano in Italia e nel Mondo. Nel nostro piccolo, come forza di minoranza, poco possiamo fare per aiutare i nostri floricoltori ma quel poco vogliamo proporlo all’amministrazione comunale e alla comunità intera: abbelliamo i nostri paesi, giardini pubblici o privati, acquistando azalee dai nostri produttori, diamo un tocco di colore e di speranza verso il futuro”.

“Non smetteremo mai di ringraziare i nostri produttori: Vivai Bertolacci Valeri, Vivai Garibaldi Lucia, Vivai Gigli, Vivai Lotti Sergio, Vivai Medici Anna Alfreda”.