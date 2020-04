Borgo a Mozzano



Si è rinnovato il grande fuoco della Baldoria di Cerreto in diretta web

domenica, 26 aprile 2020, 14:19

di simone pierotti

Il coronavirus non ha fermato una delle più antiche e radicate tradizioni del comune di Borgo a Mozzano, la “Festa della Baldoria”, che perde le proprie origini nel medioevo e si svolge tutti gli anni a Cerreto. Il grande falò alla base del campanile della locale chiesa c’è stato, anche se in forma diversa. La Baldoria si è svolta ieri sera ed è stata trasmessa in diretta facebook, seguita da alcune centinaia di persone. Un importante segnale da parte di una comunità che crede nel futuro e affida il proprio messaggio ad un fuoco ideale che brucia il passato e di rigenerazione.

Sul posto pochissime persone: gli organizzatori del Comitato Paesano, con gli abitanti ad assistere alle finestre delle proprie abitazioni, il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che ha dato il via al falò e il parroco Don Francesco Maccari, che ha celebrato la santa messa dedicata alla festa della Madonna del Buon Consiglio.

Al termine della cerimonia religiosa, la parte laica della festa con l’accensione del fuoco, in versione ridotta. Molto belle e suggestive le immagini trasmesse dalla pagina facebook della Baldoria, in particolare quelle realizzate dall’alto con il drone di Mario Ricciarelli.