Borgo a Mozzano



Sportello emergenza alimentare: un aiuto alle famiglie in difficoltà

martedì, 7 aprile 2020, 14:31

Anche il comune di Borgo a Mozzano si è mosso in favore dei cittadini per quanto riguarda l’accessibilità al sussidio dello “Sportello Emergenza Alimentare", di grande aiuto per le difficoltà che molte famiglie stanno attraversando in questo periodo: le domande per poterne usufruire dovranno essere debitamente compilate, sottoscritte e accompagnate da una copia del documento d’identità, per poi essere presentate via mail all'indirizzo emergenza@comune.borgoamozzano.lucca.it.

I cittadini impossibilitati a seguire tale modalità potranno farne richiesta attraverso un messaggio sulla piattaforma WHATSAPP (al numero di cellulare 348 155 9088) oppure contattando telefonicamente il numero fisso 0583 820445: un operatore comunale, nel rispetto assoluto della legge sulla privacy, annoterà le generalità e le nozioni utili per la compilazione della domanda.

Si ricorda comunque che l’utenza telefonica “Sportello emergenza alimentare” è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e che per qualunque chiarimento sarà possibile contattare, negli orari d'ufficio, i Servizi Sociali ai numeri telefonici 0583 820434 e 0583 820426.