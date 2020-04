Borgo a Mozzano



Tutti negativi i 98 tamponi al centro anziani della Misericordia

martedì, 14 aprile 2020, 12:52

Buone notizie dal comune di Borgo a Mozzano. Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha infatti annunciato che i 98 tamponi effettuati presso il centro anziani della Misericordia sono risultati tutti negativi. Un dato positivo che si aggiunge a quello che, anche oggi, non si registrano nuovi casi positivi nel territorio comunale.



"A breve saranno consegnate nuove mascherine per arrivare alla fine dell'emergenza - annuncia il primo cittadino -. Non ci sono nuovi casi e due persone sono completamente guarite. Più aiuti economici sono in campo: fate domanda. Rispettiamo le regole: il 3 maggio ora è il nostro orizzonte. Insieme ce la faremo".