Borgo a Mozzano



Un nuovo caso di positività al Covid-19 a Borgo

mercoledì, 1 aprile 2020, 13:44

Un nuovo caso di positività al Covid-19 nel comune di Borgo a Mozzano. Si tratta di un tampone collegato ad una persona che già aveva contratto il virus. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti.



"Sta bene - ha spiegato il sindaco -. Un abbraccio grande alla persona contagiata, siamo tutti con lei. Abbiamo poi una dipendente comunale, non residente nel nostro comune, risultata positiva, ma che non viene in comune da più di 20 giorni. Per quanto riguarda i contatti con gli altri siamo quindi tranquilli. L'augurio, anche per lei, è di pronta guarigione".