Borgo a Mozzano



Aiuti per famiglie in difficoltà: Motroni fa il punto

martedì, 19 maggio 2020, 19:30

A seguito del DPCM n.658 del 29.03.2020 è stato disposto l’intervento dell’erogazione buoni spesa a livello nazionale. L’assessore alle politiche sociali e vicesindaco del comune di Borgo a Mozzano, Roberta Motroni, fa il punto della situazione nel suo comune: “Abbiamo iniziato a ricevere le domande il 6 aprile ed i primi buoni sono stati consegnati alle famiglie il 10 aprile. Il contributo erogato al nostro comune ammonta a 44.200,00 €, il 5 maggio, dopo aver prorogato la scadenza prevista al 30 aprile, abbiamo chiuso il termine di ricezione".



"Le domande pervenute in totale - spiega - sono state 188 ed i contributi sono stati così distribuiti: 57 nuclei composti da una persona 150€, 45 nuclei composti da 2 persone 200€, 31 nuclei composti da 3 persone 250€, 31 nuclei composti da 4 persone 300€, 24 nuclei composti da 4 e/o più persone 400€, abbiamo scelto di alzare il contributo fino a 400,00 € per differenziare e dare un aiuto più concreto alle famiglie numerose. L’ufficio Servizi Sociali ha raccolto e valutato le domande e come dalle linee guida, ha disposto l’entità degli interventi. A questa iniziativa hanno aderito gli esercizi commerciali del comune dislocati nelle varie frazioni. Per andare incontro alle esigenze delle persone è stato messo a disposizione un indirizzo email ed un numero telefonico fisso e di cellulare dedicati".



"Abbiamo infine elaborato un feedback con i risultati raggiunti - afferma l'assessore - che sono stati rappresentati graficamente. Il lavoro effettuato ha contribuito a realizzare la mappatura dei nuclei che hanno subito gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e dei nuclei in stato di bisogno, questo ci ha permesso di programmare un altro intervento: un aiuto a sostengo del pagamento delle utenze domestiche per le famiglie in difficoltà".



"A nome dell’amministrazione comunale - conclude Motroni - ringrazio gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per la massima disponibilità”.