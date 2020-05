Borgo a Mozzano



Aperti gli uffici di Sistema Ambiente: per accedere serve l'appuntamento

giovedì, 21 maggio 2020, 17:03

Aperti gli uffici di Sistema Ambiente di Borgo Giannotti e di Borgo a Mozzano. Da ieri, mercoledì 20 maggio, infatti, è possibile accedere alla struttura ma solo su l'appuntamento (per prenotare: 0583.33211 e 800.275445).

Per garantire agli utenti e agli operatori la massima sicurezza, è consigliabile fissare l'appuntamento solo in caso di emergenza e solo se si è impossibilitati a sbrigare la pratica tramite mail, fax o posta. Per questo motivo, infatti, Sistema Ambiente ha predisposto una comunicazione diretta con i vari uffici: ufficio tariffa (tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it), ufficio recupero crediti (recuperocrediti@sistemambientelucca.it), segreteria (infoa@sistemaambientelucca.it) e ufficio recupero crediti Abaco (ufficiolegale@abacospa.it). Per quanto riguarda i fax, invece, i numeri sono 0583.331535 per l'ufficio tariffa e 0583.331563 per la segreteria.

Resta chiuso fino a nuova comunicazione l'ufficio distribuzione kit. Per richiedere i contenitori o la tessera Garby è possibile chiamare i numeri 0583.33211 e 800.275445 o inviare una mail all'indirizzo: infoa@sistemaambientelucca.it. Le consegne saranno effettuate a domicilio.

Riprendono, infine, anche i ritiri dei rifiuti ingombranti a pagamento: in questa settimana sono stati effettuati i sopralluoghi per le richieste rimaste inevase e la prossima settimana, invece, saranno accolte le nuove segnalazioni.

L'ingresso agli uffici è consentito a una sola persona per volta (o con accompagnatore per le persone non autosufficienti), con mascherina e dopo aver igienizzato le mani. È inoltre richiesto di mantenere la distanza di sicurezza.

Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it; 0583.343645; oppure pagina Facebook o profilo Instagram di Sistema Ambiente Lucca.