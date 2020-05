Borgo a Mozzano : valdottavo



Bambina di cinque anni investita da un'auto: portata al Meyer

giovedì, 28 maggio 2020, 20:55

di simone pierotti

Grande spavento questa sera, in località Seimiglia, a Valdottavo dove, attorno alle 19.30, una bambina di appena cinque anni è stata investita da un'auto condotta da una giovane. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto: da una prima e sommaria ricostruzione, pare che la bimba sia sfuggita al controllo della nonna e sia corsa in strada finendo per essere investita. Nell'impatto, sarebbe stata colpita al petto e alla testa.



Allertati immediatamente i soccorsi, sono intervenuti sul posto un’autoambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano e l’elisoccorso Pegaso, atterrato al locale campo sportivo “Parisotto”. Sul posto è giunta la polizia municipale, per i rilievi, e una pattuglia dei carabinieri di Borgo a Mozzano a supporto.



Le condizioni della bambina, fortunatamente, non sembrano preoccupanti: è rimasta sempre vigile e cosciente e non è in pericolo di morte: dopo i primi soccorsi, la piccola, in codice giallo, è stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze.