Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): “Si allunga la lista delle frazioni con diversi punti al buio”

giovedì, 21 maggio 2020, 10:32

di daniele venturini

Il consigliere comunale di opposizione Orgoglio Comune, Yamila Bertieri, torna a denunciare il malfunzionamento di alcuni lampioni nelle frazioni di Borgo a Mozzano.



“Oltre a Corsagna, Pian della Rocca, Pian di Gioviano, Anchiano e Borgo a Mozzano – esordisce - ora si aggiunge anche Diecimo. Al di là della pioggia di ieri sera che può rendere vulnerabili gli impianti elettrici, non capisco il perché alcuni lampioni a led, che venivano indicati come il futuro che avanza, solido e resistente, e, soprattutto luminoso, stanno dimostrando che tali aggettivi non sono ad essi adeguati, poiché, hanno un fascio luminoso carente rispetto a quelli vecchi senza considerare, i punti luce che non funzionano”.



Bertieri porta ad esempio quelli di Diecimo, che, a suo dire, da diversi giorni funzionano male, di conseguenza alcune vie sono al buio. “A seguito di segnalazioni dei cittadini – afferma Yamila Bertieri - mi sono recata su vari punti della frazione in cui abito (Diecimo ndr), per controllare e devo dire che in via via San Giovanni Leonardi e in Via della Stazione, i lampioni lavorano in maniera alternata”.

Bertieri sostiene che i lampioni spenti sono una decina, senza considerare i punti luce sulla strada provinciale, che risultano spenti anche essi, in compenso funzionano quelli vecchi. “Sono diversi giorni che, in alcune strade pubbliche, non sono adeguatamente illuminate, a causa del mal funzionamento dei nuovi lampioni al led. Mi auguro - conclude la consigliere comunale - che l'amministrazione, prenda, nel più breve tempo possibile, le giuste misure per riportare la luce nelle frazioni sopra indicate, perché la scarsa illuminazione delle vie, genera insicurezza nella popolazione”.