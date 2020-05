Borgo a Mozzano



“Borgo è Bellezza” diventa online e si apre alla comunità

sabato, 2 maggio 2020, 19:40

di simone pierotti

Tra gli effetti del coronavirus, la stagione sta vedendo l’annullamento di manifestazioni ed eventi del territorio, da qui fino all’estate se non addirittura di tutto il 2020. A Borgo a Mozzano, sono saltati gli eventi di primavera e, a ruota, stanno seguendo quelli estivi: “Borgo è Bellezza”, il fortunato format che metteva in vetrina gli scorsi e le storie più significative del territorio, non ci sarà. Tuttavia, l’amministrazione comunale, assieme allo staff, ha pensato ad un’altra formula grazie alla quale la manifestazione si svolgerà anche nel 2020.

“Non più tra i paesi, tra la gente – ci spiega il consigliere delegato Simona Girelli – ma on-line. Il programma 2020 era già pronto ed allestito e vedeva sei serate in suggestive location (Convento di San Francesco, Speciale teatro a Gioviano, Tempagnano, Oneta, Diecimo e Valdottavo). Ovviamente ciò non sarà possibile pertanto il nuovo Borgo è Bellezza diventa on-line”.

“L’edizione 2020 si chiama “Insieme, racconti della nostra comunità” e vede il coinvolgimento di tutta la comunità, con una serie di storie e racconti di vita e passioni. Sono già online, sulla pagina facebook della manifestazione, i contributi realizzati dai relatori che avrebbero dovuto prendere parte al format iniziale, ovvero Nicola Pardini, Sauro Donati, Silvia Valentini, Giacomo Brunini e Francesco Zavattari. Come detto, la platea si allarga e vedrà gli interventi di semplici cittadini che ci parleranno delle loro passioni: sport (il primo video, realizzato da Giovanni Risoli sul calcio), cucina, pesca, teatro, musica, prodotti tipici e molto altro. Così un’edizione che sembrava essere in tono minore, sta crescendo e mettendo in vetrina un territorio ed una comunità di persone e di associazioni che sono vive e, tutti insieme, aspettano di tornare alla normalità”. Il nuovo format si avvale della direzione artistica di Stefano Nannizzi, con la presentazione di Daniela Martinelli.

“Borgo è Bellezza – conferma il sindaco Patrizio Andreuccetti – alla luce delle norme attuali non si potrà fare, come del resto tante altre manifestazioni. Intanto abbiamo ritenuto opportuno offrire alla comunità un nuovo servizio di intrattenimento e di cultura per tenere unita la gente nei suoi valori, passioni, amori. Abbiamo voluto offrire una piccola vetrina anche a quelle persone che fanno cultura, spettacolo, arte e che quest’anno, difficilmente, potranno esprimersi dal vivo”.

Andiamo oltre e chiediamo un parere sui prossimi mesi per quanto riguarda gli altri eventi in programma, come il Festival del Birra e Halloween: “Difficile decidere adesso, con la situazione in evoluzione e in attesa delle norme che lo Stato imporrà per gli eventi pubblici. Pertanto andiamo avanti passo dopo passo: ad oggi vedo difficile organizzare qualcosa nei prossimi mesi, anche perché le macchine organizzatrici devono partire molto tempo prima. Inoltre come amministrazione stiamo dirottando fondi comunali in favore delle attività commerciali in difficoltà, pertanto per gli eventi e la cultura le risorse sono quanto meno limitate”.