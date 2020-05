Coronavirus, un nuovo caso al Borgo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 2 maggio 2020, 19:40

Tra gli effetti del coronavirus, la stagione sta vedendo l’annullamento di manifestazioni ed eventi del territorio, da qui fino all’estate se non addirittura di tutto il 2020. A Borgo a Mozzano, sono saltati gli eventi di primavera e, a ruota, stanno seguendo quelli estivi

mercoledì, 29 aprile 2020, 17:11

Settore duramente colpito dal lock down da coronavirus è quello dello spettacolo e del teatro: parliamo di settori in cui è difficile navigare in condizioni normali, figuriamoci oggi in emergenza

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:23

Yamila Bertieri, consigliere comunale della Lega a Borgo a Mozzano, che come sempre, soprattutto in questi giorni di emergenza Coronavirus, è molto attenta alle problematiche del territorio, ringrazia l'Istituto della "Cassa Edile" Lucchese

martedì, 28 aprile 2020, 18:48

È quasi trascorso un mese dall’inizio del progetto di assistenza scolastica via web, ideato dall’assessorato al sociale del comune di Borgo a Mozzano, svolto in collaborazione con le scuole del territorio comunale ed ecco i primi risultati

lunedì, 27 aprile 2020, 12:54

In relazione alla gestione dell’emergenza COVID-19 anche le Misericordie della Toscana hanno dato il via ad una campagna di prevenzione, che verrà attuata attraverso l’esecuzione di “test sieriologici rapidi” ai volontari e dipendenti delle Associazioni, impegnate nel mantenimento dei servizi di sanitari e sociali, in questa difficile e complicata emergenza

domenica, 26 aprile 2020, 19:31

Lo strumento va ad integrare le già ottime comunicazioni attivate. Sono molti gli ospiti presenti nella struttura provenienti dalla Val di Turrite e così saranno favoriti i loro contatti con le loro famiglie a casa