Borgo a Mozzano



“Difficile reperire i guanti monouso”: la Misericordia scrive al commissario Covid

giovedì, 14 maggio 2020, 10:42

La Misericordia di Borgo a Mozzano, per voce del suo Governatore Gabriele Brunini, aveva recentemente lanciato l’allarme di difficoltà a reperire, nell’immediato futuro, i guanti monouso, almeno nei consueti quantitativi. La problematica, collaterale alla già impegnativa gestione dell’emergenza anche per la struttura borghigiana, che gestisce la RSA “Convento di San Francesco”, con 47 ospiti, non è stata ancora risolta, e il Governatore, preoccupato, si è rivolto direttamente al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 dottor Domenico Arcuri.

Nella lettera, inviata per conoscenza anche al Governatore della Regione Enrico Rossi, al Presidente di Federazione Misericordie della Toscana e al Sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, si sottolinea come gli abituali fornitori di DPI della Misericordia stiano lamentando l’impossibilità di fornire il consueto fabbisogno (600 al giorno) di guanti monouso (in vinile, nitrile o lattice), al cui ordine si provvede trimestralmente. “Anche la ricerca, a tutto campo, presso altri fornitori – spiega il Governatore Brunini - sta dando gli stessi risultati. Dove troviamo piccole quantità disponibili, di cui comunque ci siamo approvvigionati, si riscontrano aumenti di costo, rispetto a febbraio 2020, anche del 250%. La mancanza dei dispositivi indicati impedirebbe agli operatori di garantire, nella sicurezza, la prevenzione e la messa in atto delle buone pratiche assistenziali, a garanzia della salute degli stessi operatori e degli anziani ospiti della struttura. Pertanto, dopo aver lanciato precedenti allarmi, rimasti senza esito, anche a mezzo della stampa locale, abbiamo deciso di segnalare alla Sua personale attenzione, Sig. Commissario, la situazione, nella speranza di avere riscontro e indicazioni per la soluzione del problema. Fiduciosi in un Suo riscontro, salutiamo cordialmente”.

All’appello della Misericordia, fortunatamente, sono arrivate le prime risposte, con la prima cospicua donazione di guanti da parte delle Industrie Tronchetti, che hanno sul territorio di Borgo a Mozzano due importanti stabilimenti e la sede della propria direzione generale. Si tratta di un quantitativo di cinquemila guanti che l’amministratore Walter Bordi ha consegnato al Governatore Brunini.