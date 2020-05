Borgo a Mozzano



Emergenza guanti: il commissario Covid si interessa alla richiesta della Misericordia

giovedì, 28 maggio 2020, 10:27

Il commissario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha risposto alla Misericordia di Borgo a Mozzano che lo scorso 12 maggio aveva segnalato la grande difficoltà nel reperire i guanti monouso, necessari alla RSA Convento San Francesco in una quantità di circa 600 pezzi quotidiani.

In una lettera ricevuta dagli uffici della Confraternita borghigiana, il commissario ha scritto: “La Struttura che dirigo sta facendo ogni sforzo possibile per rifornire le amministrazioni pubbliche dei dispositivi di protezione necessari, compresi i guanti. Proverò in ogni caso a girare la vostra segnalazione agli uffici competenti”. L’emergenza non è, ovviamente, ancora terminata ma in via San Francesco si augurano che l’interessamento di Arcuri porti a risultati positivi.