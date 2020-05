Orgoglio Comune: “Illuminazione a led, ancora tante frazioni e zone al buio”

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 7 maggio 2020, 11:38

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, e Yamila Bertieri, consigliere in opposizione a Borgo a Mozzano, intervengono in merito alla proposta del ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova di regolarizzare diverse centinaia di migliaia di cittadini extracomunitari irregolari

mercoledì, 6 maggio 2020, 15:40

Questo periodo di emergenza da coronavirus sta imponendo nuovi e più stringenti protocolli, oltre a quelli puntuali e costanti, già in atto presso la RSA “Convento San Francesco” gestita dalla Misericordia di Borgo a Mozzano

mercoledì, 6 maggio 2020, 15:28

Dopo la riflessione del sindaco Andreuccetti sul mondo della scuola, interviene anche il capogruppo della minoranza Lorenzo Bertolacci

lunedì, 4 maggio 2020, 21:21

Brutta notizia in serata: c'è un nuovo caso di positività al Covid nel comune di Borgo a Mozzano. Si tratta di una persona residente a Domazzano

sabato, 2 maggio 2020, 19:40

Tra gli effetti del coronavirus, la stagione sta vedendo l’annullamento di manifestazioni ed eventi del territorio, da qui fino all’estate se non addirittura di tutto il 2020. A Borgo a Mozzano, sono saltati gli eventi di primavera e, a ruota, stanno seguendo quelli estivi

mercoledì, 29 aprile 2020, 17:11

Settore duramente colpito dal lock down da coronavirus è quello dello spettacolo e del teatro: parliamo di settori in cui è difficile navigare in condizioni normali, figuriamoci oggi in emergenza