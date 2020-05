Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Provincia, aumento Tefa: scelta ingiustificabile in questa fase”

giovedì, 14 maggio 2020, 12:41

Il gruppo di opposizione Orgoglio Comune, dopo avere appreso la notizia da alcuni comunicati fatti dal gruppo di minoranza del consiglio provinciale di Lucca "Centro destra unito", ha chiesto spiegazioni e delucidazioni al sindaco Patrizio Andreuccetti, poiché come riportato a mezzo stampa, nell'ultimo consiglio provinciale è stata respinta la proposta dell'opposizione di non far aumentare tale percentuale, anche da parte sua, e quindi vi é l'aumento della Tefa (Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali) che, come previsto dal’art.38 bis del D.L. 124/2019 convertito poi nella Legge n° 157 del 19/12/2019 (cosiddetto Decreto fiscale collegato alla legge finanziaria) subisce un incremento tariffario dal 4% al 5% per tutte le Province e che, in assenza di una diversa deliberazione consiliare da comunicare all’agenzia delle entrate entro il 28 febbraio u.s., lo stesso è divenuto efficace anche per la nostra Provincia e di conseguenza anche per il territorio di Borgo a Mozzano.

“Crediamo, che in questo periodo di emergenza Covid19 tale atto non sia giustificabile, le imprese e i cittadini non hanno bisogno di pagare ulteriori tasse. Ci sembra una scelta sbagliata da parte dell’ente provinciale e ci dispiace apprendere che il nostro sindaco non si sia opposto a questo provvedimento, considerando anche l’impegno profuso a livello comunale, di aiutare le imprese e le famiglie con una raccolta fondi e con uno stanziamento di 25000€ dal bilancio. Avremmo preferito inoltre, fosse presa in considerazione l'idea di una riduzione significativa di questa per gli anni 2021 e 2022”.