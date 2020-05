Borgo a Mozzano



Scivola e cade sulla strada mentre lavora nell'orto: si alza Pegaso

sabato, 16 maggio 2020, 10:42

Un uomo di 71 anni è rimasto ferito stamani, intorno alle 9.25, mentre stava lavorando nel suo orto in località Pianello, nella frazione di Oneta, a Borgo a Mozzano.



Sul posto si sono diretti i carabinieri della stazione locale e il 118 con la Misericordia di Borgo a Mozzano. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente: da una prima, e ancora sommaria ricostruzione, pare che l'anziano stesse lavorando su un appezzamento di terreno a piani, quando, improvvisamente, è scivolato ed ha perso l'equilibrio cadendo, da circa due metri e mezzo, sulla strada sottostante.



L'uomo, nella caduta, ha sbattuto la schiena ed ha riportato un trauma cranico. Fortunatamente è rimasto sempre vigile e cosciente. Non è in pericolo di morte. E' stato comunque chiamato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento, in codice rosso per dinamica, all'opedale Careggi.