Borgo a Mozzano



Simonetti e Bertieri (Lega): "Parrucchieri ed estetisti, riaprire al più presto e in sicurezza"

venerdì, 15 maggio 2020, 18:42

di daniele venturini

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne della Lega, e Yamila Bertieri, consigliere Lega a Borgo a Mozzano, raccolgono nuovamente altre segnalazioni, stavolta provenienti dai parrucchieri ed estetisti.



“Alcuni sindaci, attraverso le piattaforme sociali, hanno fatto dichiarazioni, che facevano sperare in una prossima apertura di alcune attività come i parrucchieri. La speranza di questi artigiani era quella di aprire il 18 maggio. Da quanto sembra, il Governatore Rossi, - sostengono i due politici della Lega - non ha intenzione di autorizzare l'apertura dei parrucchieri, perché ha dichiarato di voler aspettare le linee guida dal Governo per poter aprire in sicurezza inoltre, ha scritto sul suo profilo facebook, che chi prometteva diversamente, mentiva e disorientava le persone. Molti parrucchieri e non solo, avevano però già iniziato ad organizzarsi con la speranza di una vicina apertura ed a prendere appuntamenti per i loro clienti”.

“Sono giorni infatti che alcuni parrucchieri di Borgo a Mozzano ed estetisti ci chiamano chiedendo delucidazioni, spiegazioni, - proseguono Simonetti e Bertieri - ma al momento nessuno può sbilanciarsi in un pronostico. Anche in questo caso ci sono delle diversità di comportamento tra alcune Regioni e lo Stato poiché, le Regioni vogliono aprire prima lo Stato che intende aprire con prudenza. Abbiamo letto, che i sindacati chiedono un'apertura completa e il prima possibile, non oltre i primi tre giorni della prossima settimana”.

“Ci auguriamo – concludono i Bertieri e Simonetti - che tutti i lavoratori e artigiani, possano riprendere la loro professione, nella maniera più sicura e prima possibile. Aspettiamo quindi che gli enti predisposti, emanino al più presto il decreto con le giuste formazioni”.