“Spesa Sospesa”, un progetto per famiglie in difficoltà

lunedì, 11 maggio 2020, 14:36

L'assessorato alle politiche sociali del comune di Borgo a Mozzano, per combattere lo stato di emergenza Covid-19 e per dare un sostegno ai nuclei che si trovano a fronteggiare la critica situazione in assenza di lavoro o con scarse risorse, in collaborazione con la Cooperativa Odissea, promuove il progetto “Spesa Sospesa”.



L’assessore e vicesindaco Roberta Motroni spiega: “Attraverso questa iniziativa ogni cittadino che farà la spesa nei negozi aderenti al progetto, potrà acquistare e poi lasciare in un apposito contenitore, generi alimentari non deperibili e/o prodotti per l‘igiene della casa e della persona, in cambio riceverà una mascherina solidale realizzata dai beneficiari del progetto SIPROIMI del comune di Borgo a Mozzano".



"Vogliamo sostenere una pratica di gentilezza - sottolinea Motroni - che vedrà una sinergia tra l’ente locale, gli esercizi commerciali, la comunità ed i migranti ospitati nel nostro territorio, come espressione di vicinanza alle persone che si trovano in difficoltà. Un piccolo gesto che dimostra l’impegno, la solidarietà e la partecipazione da parte di tutti, così da sentirci ancora più uniti".



"La distribuzione dei prodotti donati – conclude la professoressa Motroni – avverrà con il supporto della Caritas di Borgo a Mozzano, che con la preziosa collaborazione dei loro volontari permette di realizzare questo progetto. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio le associazioni e i negozianti che si sono resi disponibili nel promuovere questa iniziativa”.



"Per informazioni ed adesioni: Tel: 0583 820445 - mail: emergenza@comune.borgoamozzano.lucca.it