Borgo a Mozzano



Un corso online per animatori educativi promosso dalla Misericordia

mercoledì, 27 maggio 2020, 14:54

La Misericordia di Borgo a Mozzano, ora più che mai, impegnata al fianco della comunità: oltre ai servizi consueti che, nel rispetto di sempre più stringenti normative di sicurezza e sanitarie, continua a fornire, e a quelli resi necessari dall’emergenza epidemiologica, non perde di vista la formazione dei giovani e dei volontari.

In collaborazione con la Confederazione delle Misericordie d’Italia, promuoverà a breve il progetto “Con la giusta cura”, un percorso di formazione online per “animatori educativi” che potranno essere promotori e/o animatori nelle varie esperienze aggregative per bambini, ragazzi e giovani delle nostre comunità. Questi animatori potranno anche affiancare e supportare il sistema scolastico dal prossimo autunno. Per contatti ed informazioni: 349/2401085